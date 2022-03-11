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Boğma Rakı ne demek, TDK'ya göre Boğma Rakı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Boğma Rakı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Boğma Rakı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Boğma Rakı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Boğma Rakı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Boğma Rakı ne demek, TDK'ya göre Boğma Rakı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Boğma rakı ne demek? Boğma rakı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi boğma rakı kelimesi. Peki boğma rakı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre boğma rakı nedir, boğma rakı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BOĞMA RAKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Boğma rakı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre boğma rakı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İncir, dut, kuru üzümün mayalandıktan sonra ilkel araçlarla damıtılmasıyla elde edilen, alkol derecesi yüksek bir rakı türü

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