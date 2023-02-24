Bogomil Bogomilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Bogomilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogomil Bogomilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogomil Bogomilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogomil Bogomilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Bogomilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogomil Bogomilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Bogomilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogomil Bogomilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogomil Bogomilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogomil Bogomilov 18 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Богомил Ивов Богомилов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogomil Bogomilov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogomil Bogomilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Bogomil Bogomilov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogomil Bogomilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogomil Bogomilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogomil Bogomilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogomil Bogomilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2012 yılında ara verdi

1 Temmuz 2018 yılında Sportist Svoge

Bogomil Bogomilov kimdir

Bogomil Bogomilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogomil Bogomilov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Bogomil Bogomilov nereli

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