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  3. Boğulmaktan son anda kurtuldular! Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Boğulmaktan son anda kurtuldular! Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin kurtarılması için harekete geçildi. Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Boğulmaktan son anda kurtuldular! Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da ölümle burun buruna gelen göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

GECE KARANLIĞINDA SÜRÜKLENDİLER

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler gece karanlığında can sallarında içler acısı manzara ile karşılaştı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahil güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Boğulmaktan son anda kurtuldular! Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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