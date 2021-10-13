Bohem ne demek, TDK'ya göre Bohem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bohem ne demek? Bohem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bohem kelimesi. Peki bohem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bohem nedir, bohem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOHEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bohem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bohem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bohem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk)



BOHEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gecenin bu saatinde bohem arkadaşlarımın bulunabilecekleri büyük bir birahanenin kapısı önünde durdum.



BOHEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bohem hayatı

