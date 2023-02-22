Bojan Djordjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Djordjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Djordjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Djordjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Djordjic 26 Mayıs 1994 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Ђорђић / Bojan Đorđić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Djordjic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1P Agency yapmaktadır. Bojan Djordjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bojan Djordjic'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Djordjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Djordjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Djordjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Djordjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Modrica Maxima

1 Ocak 2012 yılında Leotar Trebinje

1 Şubat 2012 yılında Sloga Doboj

30 Haziran 2012 yılında Leotar Trebinje

20 Ağustos 2012 yılında NK Amater SB

28 Şubat 2013 yılında Mladost DS

12 Ağustos 2013 yılında NK Slavonac B

13 Şubat 2015 yılında Varnsdorf

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2015 yılında FC MAS Taborsko

1 Ağustos 2016 yılında Varnsdorf

12 Temmuz 2019 yılında Slovan Liberec

22 Ocak 2020 yılında SFC Opava

18 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2021 yılında Sloboda Tuzla

29 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

1 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko

Bojan Djordjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Djordjic şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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