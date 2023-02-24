Bojan Marstijepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Marstijepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bojan Marstijepovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Marstijepovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.