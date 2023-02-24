Bojan Marstijepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Marstijepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Marstijepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bojan Marstijepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bojan Marstijepovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Марстијеповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bojan Marstijepovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Marstijepovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bojan Marstijepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bojan Marstijepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında Otrant-Olympic
Bojan Marstijepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bojan Marstijepovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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