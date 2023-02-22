Bojan Saranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Saranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Saranov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Saranov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Saranov 22 Ekim 1987 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бojaн Шapaнoв şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Saranov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Bojan Saranov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Saranov'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Saranov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Saranov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bojan Saranov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Saranov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2006 yılında Macva

30 Haziran 2007 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2007 yılında FK Bezanija

31 Aralık 2007 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Partizan

31 Ağustos 2016 yılında Karabağ

15 Eylül 2017 yılında FK Zemun

24 Ocak 2018 yılında Radnicki Nis

13 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

19 Ağustos 2019 yılında Karagümrük

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

Bojan Saranov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Saranov şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bojan Saranov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Beograd

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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