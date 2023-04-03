Bojan Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Tesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bojan Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Tesic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.