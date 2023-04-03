Bojan Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Tesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Tesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bojan Tesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bojan Tesic 8 Haziran 2004 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bojan Tesic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Tesic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bojan Tesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bojan Tesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vrsac U19
Bojan Tesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bojan Tesic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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