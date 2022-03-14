Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yavuz Ertürk neden öldü?

"Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sosyal medyada çıkan haberlerin ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. WBC Balkan şampiyonluğu da bulunan boksör Yavuz Ertürk'ün hayatını kaybettiği haberi spor camiasını yasa boğdu. Peki Yavuz Ertürk neden öldü? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

BOKSÖR YAVUZ ERTÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

"Achilles" lakaplı Yavuz Ertürk, Yavuz Ertürk, 1987 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan Yavuz Ertürk, daha önce Dünya şampiyonluğu için de ringlere çıkmıştı. Almanya'nın Göppingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı nakavtla mağlup ederek ringden galip ayrılan Ertürk, 2008 yılından bu yana boks sporuyla ilgileniyor. Achilles Ertürk'ün başarıları arasında WBC Balkan şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonlukları gibi önemli kupalar yer alıyor.

BOKSÖR YAVUZ ERTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Boksör Yavuz Ertürk ölümüyle spor camiasında oldukça üzüntü yaratırken, sporcunun ölümüyle ilgili sosyal medyada birçok farkı yorum yapılmaktadır. Resmi bir kaynaktan Ertürk'ün ölüm nedeni paylaşılmadığı için net bir şekilde ölüm sebebi bilinmiyor. Bilgilerin gelmesinin ardından haberimiz güncellenecek.