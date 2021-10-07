eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? eFootball 2022 sistem gereksinimleri neler?Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAsortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, Asortici ve İş İlanlarıŞanlıurfa ters yönden gelen minibüs, otomobille çarpıştı: Mustafa Aci hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandıMekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıMatkap Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Matkap Tezgah İşçisi Maaşları, ve İş İlanlarıAhmet Hakan'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün aracının üzerine çıkanlara sert tepki: Vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmelerBol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji bir güzel bir de kötü haber verdi: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, Ordu, İstanbul ve Kırklareli'nde yağmur var! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe hava durumu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Bol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bol Bulamaç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bol Bulamaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bol Bulamaç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bol Bulamaç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bol bulamaç ne demek? Bol bulamaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bol bulamaç kelimesi. Peki bol bulamaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bol bulamaç nedir, bol bulamaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bol bulamaç kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bol bulamaç kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BOL BULAMAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bol bulamaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bol bulamaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bol bol, pek çok

BOL BULAMAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bol bulamaç kazanıyor sandıklarımızın çoğu sıkıntı içindedirler.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT