Bol Bulamaç ne demek, TDK'ya göre Bol Bulamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bol bulamaç ne demek? Bol bulamaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bol bulamaç kelimesi. Peki bol bulamaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bol bulamaç nedir, bol bulamaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bol bulamaç kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bol bulamaç kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BOL BULAMAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bol bulamaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bol bulamaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bol bol, pek çok



BOL BULAMAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bol bulamaç kazanıyor sandıklarımızın çoğu sıkıntı içindedirler.

