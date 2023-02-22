Bolaji Sakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolaji Sakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bolaji Sakin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bolaji Sakin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bolaji Sakin 24 Şubat 1993 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Bolaji Simeon Sakin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bolaji Sakin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bolaji Sakin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bolaji Sakin'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bolaji Sakin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bolaji Sakin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Rivers United
1 Ocak 2011 yılında Kwara United
5 Ekim 2012 yılında Wikki Tourists
8 Ocak 2013 yılında Dolphin FC
1 Ocak 2015 yılında Abia Warriors
1 Ocak 2017 yılında Rivers United
31 Ekim 2017 yılında Horoya AC
16 Eylül 2021 yılında Al-Jahra SC
26 Ağustos 2022 yılında Rivers United
Bolaji Sakin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bolaji Sakin şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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