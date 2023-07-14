Bölge Gündem Haber’den CHP İlçe Başkanı Bayram Bekar’a hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı görevine getirilen Bayram Bekar'a Bölge Gündem Haber yönetim kurulu başkanı İbrahim Şahin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Bölge Gündem Haber’den CHP İlçe Başkanı Bayram Bekar’a hayırlı olsun ziyareti

İlçe başkanı Gülşen Tufan'ın yönetimindeki toplu istifalar nedeniyle düşmesi sonucu boşalan Pendik ilçe başkanlığına; daha önce CHP'de çeşitli kademelerinde görev yapmış partinin tabanından gelen ve Pendik'teki esnaflığıyla her kesimden ve her görüşten saygı duyulan İş insanı Mimar Bayram Bekar atanmıştı.

BÖLGE GÜNDEM'DEN ZİYARET

İlçe başkanlığı görevine getirilen Bayram Bekar'a Bölge Gündem Yönetim kurulu başkanı İbrahim Şahin ve gazetenin editörü Yusuf Saray ilçe binasında kurumsal bir ziyarette bulundu. Ziyarette tebriklerini ileten ikili, ilçe başkanına yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar ise, Bölge Gündem'i işini ciddi bir şekilde yapan bir basın yayın kuruluşu olduğunu ifade ederek, Bölge Gündem Haber mobil uygulamaları sayesinde bir çok haberi kolay bir şekilde takip edebildiğini söyledi.

Samimi sohbet ortamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürerken ziyaret fotoğraf çekimiyle son buldu.

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