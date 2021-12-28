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  3. Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Çağla Şikel'e konuk oluyor

Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Çağla Şikel'e konuk oluyor

Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, FOX TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk oluyor.

Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Çağla Şikel'e konuk oluyor

Türkiye'de sabah programlarının sevilen ismi Çağla Şikel, Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy'u konuk ediyor. FOX TV'de saat 11.00'de başlayacak olan programda Prof. Dr. Turgut Göksoy, eklem hastalıklarında SVF Kök Hücre tedavisinden bahsedecek, vatandaşlarla önemli bilgiler paylaşacak. 

Programı canlı olarak izlemek için tıklayınız. 

Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Çağla Şikel'e konuk oluyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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