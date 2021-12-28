Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Çağla Şikel'e konuk oluyor Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, FOX TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk oluyor.

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