Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5142.29



Meslek Adı : Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları



Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar



Meslek Grubu : Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar



Meslek Birim Grubu : Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite gerekliliklerine uygun şekilde bölgesel vücut yağlarını el veya cihaz ile müdahale ederek hareketlendiren ve bölgesel toparlama işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek,

b) Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Ön hazırlıkla ilgili, müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak, vücut ölçümü yapmak, elle/cihazla inceltme yapılacak bölgeyi kontrol etmek, program ve takip çizelgesi oluşturmak, müşteriyi uygulamaya hazırlamak, uygulama yapılacak yer ve ekipmanın hazırlığını yapmak,

e) Bölgesel inceltme uygulamasıyla ilgili, inceltme yapılacak bölgeye elle müdahale etmek, inceltme yapılacak bölgeye cihaz kullanarak müdahale etmek, uygulama sonrası işlemleri yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) mesleği için “8189.11” kod olarak kullanılır iken Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü mesleği için “8332.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Meslek Kodu “5142.29” olarak belirlenmiştir.