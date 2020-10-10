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  3. Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü, tünel viyadüklerinde yapılacak derz yenileme çalışması nedeniyle 12 Ekim'den itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

Berna Akkaya
Editör


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