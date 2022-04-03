Kuzey Kore ile Güney Kore arasında soğuk savaş! Kuzey Kore’den Güney Kore’ye tehdit yağdıBolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?Son dakika | Bolu Dağı Tüneli'ndeki heyelan sonucu kapanan yolda son durum! Vali Ahmet Ümit'ten beklenen açıklama!Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven’in mutluluğu kısa sürdü! Gizem Güven evini terk ettiEmel Sayın, Cüneyt Arkın itirafıyla şaşkına uğrattı! Birlikte çektikleri yatak sahnesi sinema hayatının sonu olmuş!Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verilmesi gereken en az fitre miktarını açıkladı! Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir?Vatandaşı rahat ettirecek uygulama geliyor! Türkiye Kart dönemi başlıyor: Toplu ulaşımda tek kart dönemiYasin Yaman'ın Galata ve Kız kulesinin birbirine olan aşkını anlatan “Wedding” çalışması ağır eleştirildi! Cinsiyetçi yaklaşımı sosyal medyayı salladı!Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf çaydan soğuttu! Çay içerken bir kez daha düşünün: “Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor”Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den 'saygısız' Ramazan paylaşımı! Sosyal medyada linç edildi! "Boş işler müdürü"
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen heyelan sonrası tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu’da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle saat 19.50 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan sonucu Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte detaylar...

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç ya da canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan son açıklamada, "Aksilik olmazsa yarın yol açılabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT