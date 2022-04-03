Bolu’da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle saat 19.50 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan sonucu Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte detaylar...

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç ya da canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan son açıklamada, "Aksilik olmazsa yarın yol açılabilir" ifadeleri kullanıldı.