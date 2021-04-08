Geçtiğimiz ay vefat eden İsmail Kartal'ın ismi köylerindeki halı saha tesisine verildiBeslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, zayıflamak isteyenlere sağlıklı tavsiyelerde bulunduTürkiye'deki Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de bulunuyorNehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut kimdir?Artvin'in vaka sayısı sıfır olan köyünde görenleri şaşırtan önlemTRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışıFutbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandıTedavi parasını hırsızların çaldığı görme engelli Nehir'in masrafını Göz Vakfı üstlendiSelin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"Bin bir hevesle almıştı ama 3 gün sonra çalındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda yoğun sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT