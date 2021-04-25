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  3. Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

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