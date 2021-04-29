Bolu Dağı’nda yol yapım ve araç arızaları nedeniyle yoğun trafik oluştu

Türkiye genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak olan korona virüs sebebiyle tam kapanma öncesinde tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dünden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Tam kapanmaya saatler kala Bolu Dağı geçişini kullanan tatilcilerin oluşturduğu trafik Abant Gişeleri mevki'inde yolda meydana gelen kırılmanın onarılması ve arıza yapan araçların yolda kalması nedeniyle durma noktasına geldi.

Kara yolları ekipleri yol yapım çalışmasından dolayı Bolu Dağı Tüneli içerisinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa müdahale edebilmek için belli aralıklarla tünelin Ankara yönünü ulaşıma kapattı. Yol yapım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik Ankara yönüne akıcı hale geldi.

Polis ekipleri ise, Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişi ve güzergahtaki önemli noktalarda trafiğin akıcı halde ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI