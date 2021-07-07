Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un görev değişikliğine gidilerek Bolu İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ SADETTİN AKSOY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Ankara'da doğan 52 yaşındaki Sadettin Aksoy, 1987 yılında Polis Kolejinden, 1991 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

Sırasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Haberleşme Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Makedonya Misyonu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Konya Emniyet Müdürlüğünde değişik rütbelerde ve birimlerde görev yapmıştır.

24.07.2015 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra ilk olarak Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü akabinde Rize İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olup 19.08.2017 tarihli ve 2017/348 sayılı Kararname ile Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve iki kız babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.