Bolu'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Bolu okullar tatil mi 21 Mart 2022? Bolu Pazartesi günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin Bolu Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ 21 MART 2022? BOLU PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

lumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.