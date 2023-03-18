Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü

TEM otoyolunun Bolu kesiminde ilerleyen hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanarak kullanılmaz hale geldi.

YAYINLAMA
Google News
Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü

TEM otoyolunda seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından geriye demir yığını kaldı.

Yangın, TEM otoyolunun Bolu kesiminde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet D. yönetimindeki 34 LA 33** plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa süre içerisinde araç alevlere teslim oldu. Sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kontrol atına alınmasının ardından araçtan geriye hurdası kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü

Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü

Bolu TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu! Araç hurdaya döndü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1'inci Lig yardımcı hakemi Gökhan Memişoğlu'nu Köpeğe çarptı diye bıçakladılar
1'inci Lig yardımcı hakemi Gökhan Memişoğlu'nu Köpeğe çarptı diye bıçakladılar
İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbulluların dikkatine! Nevruz nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!
Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.
Gaziantep’te3 bin 622 üreticiye yüzde 100 hibeli 3 bin ton gübre dağıtıldı.
Son Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor belli oldu!
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Japon ve Alman bakanlar bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin son seyrini ele aldı
Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici
Trabzonspor’un 2023 yılı borcu belli odu / Kulübün, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla açıklanan rakam endişe verici
Fenerbahçe, Altay Bayındır için kararını verdi!
Fenerbahçe, Altay Bayındır için kararını verdi!
Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!
Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı! Vatandaşlar kıyameti yaşadı!
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
Kara hasret olduğumuz bu dönemlerde Kartalkaya'da kar etkili oluyor
Çok Okunanlar
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli promosyon 2023 Bankalar ne kadar veriyor? En çok emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi
5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu
5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yol için karayolları seferber oldu
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
İnşaat işçisi yangını fark etmeseydi faciayla sonuçlanabilirdi
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!