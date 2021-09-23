Bolu Valisi Ahmet Ümit kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Ahmet Ümit biyografisi

Bolu Valisi Ahmet Ümit kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. işte konuyla ilgili bilgiler...

BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? AHMET ÜMİT BİYOGRAFİSİ

58 yaşında olan Ahmet Ümit, 1963 yılında Mersin’de doğmuştur.

EĞİTİM HAYATI

İlköğretimini doğduğu köyde bitirdi. Orta okul ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimini bitirmesini müteakip İstanbul Barosunda Avukatlık stajını tamamladı. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Master Programına katıldı. “Liderlik Yaklaşımları ve Stratejik Yönetim” alanlarında çalışmalar yaptı. Yine Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında ikinci Masterini bitirdi, “Açmazları ve Açılımlarıyla Başkanlık Sistemi” konusunda proje çalışmalarını tamamladı ve kitaplaştırdı.

ÇALIŞMA HAYATI

1990 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Aksaray-Sarıyahşi, Isparta-Yalvaç ve Adana-Aladağ ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil eğitimi almak üzere 8 ay süre ile İngiltere’de bulundu. 1993 yılında Ordu-Ulubey Kaymakamı olarak atandı. 1996-1998 yıllarında Mahrumiyet hizmetini Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaptı.

1998 yılında 28 Şubat darbesinin mağduru olarak Artvin Vali Yardımcılığına gönderildi. Daha sonra sırasıyla (1999-2002) Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığı, (2002-2005) Denizli-Tavas Kaymakamlığı, (2005-2008) Çanakkale-Çan Kaymakamlığı, (2008-2012) Antalya-Serik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından başarılı çalışmaları sebebiyle uygulamaları yerinde görmesi amacıyla 17 Eylül 2011 tarihi itibariyle 45 gün süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirildi. Bu süreçte Virginia Commonwealth University’de; ABD Anayasasının Tarihi Süreci, ABD’de Devlet Yapısı ve Güçler Ayrılığı, Eyalet ve Yerel Yönetimler, Uluslararası İlişkiler, Bütçe ve Finans, Yerel Güvenlik, Güvenlik Çelişkileri, Uluslararası Ekonomi gibi konularda seminerler aldı.

Yine ABD’de Valilik, Yerel Mahkeme, County (ilçe) yönetimi, Belediye Meclisi, Emniyet Müdürlüğü, Cezaevi, İtfaiye gibi bazı yerel yönetim birimlerinde incelemelerde bulundu. 17 Eylül 2012- 01 Ekim 2018 tarihleri arasında 6 yıl süre ile İstanbul-Fatih Kaymakamı olarak çalıştı. İstanbul – Fatih’te çalışırken İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülmekte olan ve 9 ilimizi kapsayan “Genel Kolluğun Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi” konulu proje kapsamında 2013 tarihinde bir hafta süreyle İtalya’da ilgili kurumlarda seminerler aldı, incelemelere katıldı.

Yine İstanbul- Fatih’te görev yaptığı süre içerisinde, ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığı hain işgal girişiminden sonra, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grup’ta bir yıl süre ile kayyum olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Aynı süreçte medya sektöründe faaliyet gösteren Cihan Medya Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

13 Ekim 2018 tarihinden itibaren Bursa - Yıldırım Kaymakamı iken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamının 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ahmet Ümit evli ve dört çocuk babasıdır.

NE OLDU?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan mülteci grupların temsilcileri ile yaptığı toplantıda grup halinde dolaşmamalarını, akşam 9'dan sonra evde olmalarını ve kadınlara sabit bakmamalarını söyledi.