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Bolu’da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldı!

Bolu’da bulunan bir otelde, ara tatile giren öğrenciler ders kampına katılmak için toplandı. Akşam yemeği sonrası aynı şikayetlerle rahatsızlanan 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bolu’da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldı!

Son zamanlarda artış gösteren gıda zehirlenmeleri bu defa Bolu'da yaşandı. Bartın'da 417 öğrencinin , Çorum'da 31 sağlık çalışanının zehirlenmesinin ardından bu defa, Bolu'da gençlik kampına katılan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akşam yemeğinin ardından öğrencilerde görülen mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetlerinin ardından, yöneticiler çocukların ailelerine durumu bildirdi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Velilere haber verilmesinin ardından hastanede aileleriyle bir araya gelen çocuklar tedavi altına alınmalarının ardından taburcu edildiler. Öğrencilerin yaşadığı şikayetlerin kaynağının belirlenmesi için otelin yemeklerinden numune alındığı öğrenildi.

 

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