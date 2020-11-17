Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hangi gün yayınlanacak? Yeni bölümünde ne olacak?Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruzMilyonlarca borçluya müjde! Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTürkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!17 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaAltın fiyatlarındaki düşüş sürüyor! İşte 17 Kasım Salı altın fiyatları...Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 202017 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | Evin ihtiyaçları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bolu’da, aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu, canından oldu

Bolu’da, aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu, canından oldu

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken 2 aracın hakimiyetten çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bolu’da, aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu, canından oldu

Kaza, 13 Ekim Cuma günü D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı Volkswagen marka otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı Kia marka otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarptıktan sonra 4 metre yükseklikten aşağı uçtu.

Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ve Metehan Özçelik'in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Ertem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Ertem itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Sarıkaya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Sarıkaya, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Bolu’da, aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu, canından oldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT