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  3. Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'den Bolu yönüne giden Emrah D. idaresindeki 81 DG 373 plakalı otomobil, Abant kavşağında Sedat G'nin kullandığı 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Sedat G'nin aracındaki Mustafa Önder (44) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücüler ile Hasan Durkan, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önder'in cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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