Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı

Alınan bilgilere göre olay Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde meydana geldi. 14 yaşındaki lise öğrencisi kız, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Doktorlar yaptıkları muayenede kızın hamile olduğunu belirledi.

HASTANE DURUMU BİLDİRDİ

Hastane ekiplerinin durumu bildirmesi sonucu İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu belirlenen O.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KORUMA ALTINA ALINDI

Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı.

Kaynak: İHA