Bolu'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Bolu'da ailesinin haber alamadığı kişinin trafik kazansında hayatını kaybettiği ortaya çıktı

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Bolu'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Bolu'da kendisinde haber alınamayan kişinin, trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hazır beton firması çalışanlarının, budağ tarlasında kaza yapan bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 kara yolunda ilerleyen 14 ABU 253 plakalı otomobil yoldan çıktığı ve 50 metre savrulduğu tespit edildi.

Ekipler otomobilinden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan sürücü Mehmet Semih Kalfa'nın (55) cansız bedenini buldu.

Ekiplerin haber verdiği sürücünün ailesi, Mengen ilçesine gitmek üzere yola çıkan Kalfa'dan dün akşamdan beri haber alamadıklarını söyledi.

Kalfa'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAYNAK: AA

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