Bolu'da şaşkınlık veren olay! Rahatsızlanan kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

Bolu'da kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.Yapılan muayenede kedinin midesinden, yuttuğu dikiş iğnesi çıktı.

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Bolu'da şaşkınlık veren olay! Rahatsızlanan kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

Bolu'da rahatsızlanarak veteriner hekime götürülen yaramaz kedinin midesinden, yuttuğu dikiş iğnesi çıktı.

ÇEKİLEN RÖNTGENDE DİKİŞ İĞNESİ YUTTUĞU GÖRÜLDÜ

Bolu'da kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu. Edinilen bilgiye göre, özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi. Kedinin midesinde dikiş iğnesi olduğu görüldü. Endoskopiyle dikiş iğnesi kedinin midesinden çıkartıldı. Bir süre veteriner kliniğinde müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.

Bolu'da şaşkınlık veren olay! Rahatsızlanan kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

Kedinin dikiş iğnesin yuttuğu öne sürüldü.

Bolu'da şaşkınlık veren olay! Rahatsızlanan kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

KAYNAK: İHA

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