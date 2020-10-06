Bolu'da skandal! Sendika Başkanı Makam odasında mastürbasyon çekti, görevden alındı

Edinilen bilgilere göre Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Kadının karşısında soyunmasının ardından Sinan Ay, mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın bu anları kayıt etti. Söz konusu görüntüler, belediye işçileri arasında Whatsapp gruplarında yayıldı. Daha sonra sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.

GÖREVDEN ALINDI

Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.