Bolu'da skandal! Sendika Başkanı Makam odasında mastürbasyon çekti, görevden alındı
Bolu'da Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet ederken mastürbasyon yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sendika başkanı görevden alındı.
Edinilen bilgilere göre Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Kadının karşısında soyunmasının ardından Sinan Ay, mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın bu anları kayıt etti. Söz konusu görüntüler, belediye işçileri arasında Whatsapp gruplarında yayıldı. Daha sonra sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.
GÖREVDEN ALINDI
Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.