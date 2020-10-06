Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay'ın uygunsuz görüntü ve videolarının Whatsapp gruplarında bir anda yayılmasıyla açığa çıkan skandal olayın ardında Sinan Ay internette çokça bakılmaya başlandı. Biz de bu duruma ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

SİNAN AY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Ay, 2 Ekim 1972 yılında Kayserili baba ve Bolulu bir annenin oğlu olarak Bolu'da dünyaya geldi. Sendikacı Ay, üç kardeştir. Cumhuriyet İlkokulu sonrası 50. Yıl Ortaokulu'nda eğitimine devam etse de ikinci sınıfta okulu bırakarak iş hayatına atıldı. O dönemde kepçe operatörü olarak çalıştı ve 1988 – 1989 yılları arasında Astaldı'da görev aldı. Ardından vatani görevi için Manisa Kırkağaç, Bilecik ve Şırnak'ta bulundu.

1994 yılında Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işyeri temsilcisi olarak işe başladı ve bu dönemde evlendi. Sinan Ay'ın iki de çocuğu bulunuyor. Ay, ilerleyen zamanda baş temsilci olmaya hak kazandı, sonrasında ise yönetime dahil oldu. Sinan Ay, 2004 yılında Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı görevine getirildi. 6 Ekim 2020 tarihinde Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevinden alındı.

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NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgilere göre Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti. Kadının karşısında soyunmasının ardından Sinan Ay, mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın bu anları kayıt etti. Söz konusu görüntüler, belediye işçileri arasında Whatsapp gruplarında yayıldı. Daha sonra sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay'ı görevden aldı.