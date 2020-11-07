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  3. Bolu'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Bolu'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Bolu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirdi.

Bolu'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanma saatlerine kısıtlama getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Kasım'da Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde binebilmesine izin verilmesine karar verildiği aktarılarak, "Şehir içi toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı kontrolünün de belediyelerce titizlikle yapılmasının devamına karar verildi." ifadesine yer verildi.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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