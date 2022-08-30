Bolu'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Bolu’da TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada tır, hafif ticari araç ve 4 otomobil birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bolu'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Korkutan kaza, TEM Otoyolu Dörtdivan gişeleri mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kütfettin Eren yönetimindeki 34 JU 2082 plakalı tır, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan hafif ticari araç, 4 otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

Bolu'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 araçta toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

TIR SÜRÜCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, “Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum” ifadelerini kullandı.

Bolu'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

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