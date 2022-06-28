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Bolu'daki yağışlar hayatı olumsuz etkliyor! Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde günlerdir etkili olan yağış nedeniyle yollar çöktü, köprüler yıklıdı.

Bolu'daki yağışlar hayatı olumsuz etkliyor! Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

Günlerdir deav meden yağışlar hayatı olumsz etkilemeey devam ediyor. AFAD'ın kırmızı kodla uyardığı yerlerde önceki günler yaüışlar fazlasıyla etkili oldu. Yaşanan sel felaketleri dolasıyıla ev ve işleri, insanlar olumsuz etkilenirken bir yeni görüntü de Bolu'nun Mnegen ilçesinden geldi. Şiddetli bir şekilde devam eden yağmur, büyük hasarlar yarattı. 

Bolu'daki yağışlar hayatı olumsuz etkliyor! Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bolu’da 2 gündür aralıksız olarak devam eden sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde bulunan derelerde taşmalar meydana gelirken yağmurun şiddetine dayanamayan Yörükler, Kadısusuz ve Nazırlar köprüleri yıkıldı. Dün öğle saatlerinde bir bölümünde hasar oluşan Mengen-Pazarköy karayolu yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte çökme yaşanmasından dolayı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bolu'daki yağışlar hayatı olumsuz etkliyor! Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Gökçesu - Mengen yolunda bulunan Gökçesu Köprüsü'nün ayaklarında selden dolayı meydana gelen tahribatı sebebiyle Gökçesu’dan Mengen istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin zarar gören bölgelerde çalışmaları devam ediyor. (İHA)

Bolu'daki yağışlar hayatı olumsuz etkliyor! Yollar çöktü, köprüler yıkıldı

 

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