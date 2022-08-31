Bolu'daki yaşlı adamın halleri ar namus kalmamış dedirtti! Tuvaletteki çocukları izledi ardından...

Bolu'da, park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada cep telefonu kamerası ile kayda alınan yaşlı adam günler süren takip sonrası yakalandı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News

Bolu Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalette mideleri bulandıran bir olay meydana geldi. Tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk'ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.'nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bolu'daki yaşlı adamın halleri ar namus kalmamış dedirtti! Tuvaletteki çocukları izledi ardından...

10 GÜN SÜREN TAKİP SONRASI YAKALANDI

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu'daki yaşlı adamın halleri ar namus kalmamış dedirtti! Tuvaletteki çocukları izledi ardından...

"BURADA TACİZE FALAAN FIRSAT YOK"

10 gün boyunca çocukları tuvalette izleyen yaşlıyı takip eden güvenlik görevlisi Burhan Türk "10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır" şeklinde konuştu.

Bolu'daki yaşlı adamın halleri ar namus kalmamış dedirtti! Tuvaletteki çocukları izledi ardından...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum Palandöken'de hareket halindeki araca açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Erzurum Palandöken'de hareket halindeki araca açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Merve ve Tuba Bozkurt İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı
Merve ve Tuba Bozkurt İkizler hayal ettikleri üniversiteyi kazandı
Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...
Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...
Osmaniye’de otoyoldaki tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü
Osmaniye’de otoyoldaki tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü
İzmir'de şehitlere büyük saygısızlık! Şehit fotoğraflarının önüne tuvalet koydular! "Yunan birinden ne bekliyorsun?"
İzmir'de şehitlere büyük saygısızlık! Şehit fotoğraflarının önüne tuvalet koydular! "Yunan birinden ne bekliyorsun?"
Orta Asyalıların geleneksel sağlık yöntemi! Çorap içine soğan koyup bekletmek hastalıkların kökünü kazıyor!
Orta Asyalıların geleneksel sağlık yöntemi! Çorap içine soğan koyup bekletmek hastalıkların kökünü kazıyor!
Telefonunuza sürekli bildirim gelmiş gibi hissediyorsanız sizde de olabilir! İşte çağımızın hastalığı "Hayali Titreşim Sendromu"...
Telefonunuza sürekli bildirim gelmiş gibi hissediyorsanız sizde de olabilir! İşte çağımızın hastalığı "Hayali Titreşim Sendromu"...
Bakan Nebati büyüyen ekonomiyi değerlendirdi : Ekonomimizin alamet-i farikası sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir
Bakan Nebati büyüyen ekonomiyi değerlendirdi : Ekonomimizin alamet-i farikası sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ters köşe yaptı! "Enflasyon düşecek" dedi, sosyal medya sallandı! "Enflasyon gelecek yıl düşecek, ancak..."
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ters köşe yaptı! "Enflasyon düşecek" dedi, sosyal medya sallandı! "Enflasyon gelecek yıl düşecek, ancak..."
IQ skoruyla Einstein'ı bile sollayan 11 yaşındaki Kevin Sweeney'i yakından tanıyın!
IQ skoruyla Einstein'ı bile sollayan 11 yaşındaki Kevin Sweeney'i yakından tanıyın!
Şimdi de HDP'li Meral Danış Beştaş tehdit etti! "Bizim iktidarımızda yargılanacaksınız"
Şimdi de HDP'li Meral Danış Beştaş tehdit etti! "Bizim iktidarımızda yargılanacaksınız"
Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!
Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!