Bolu'daki yaşlı adamın halleri ar namus kalmamış dedirtti! Tuvaletteki çocukları izledi ardından...

Bolu Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalette mideleri bulandıran bir olay meydana geldi. Tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk'ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.'nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 GÜN SÜREN TAKİP SONRASI YAKALANDI

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BURADA TACİZE FALAAN FIRSAT YOK"

10 gün boyunca çocukları tuvalette izleyen yaşlıyı takip eden güvenlik görevlisi Burhan Türk "10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır" şeklinde konuştu.