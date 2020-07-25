Bölük filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bölük filmi nerede çekildi, gerçek hikayesi nedir?

Bölük filmi 2017 yılında ilk kez beyaz perdede yayımlandı. Film, vizyona girmesinin ardından bu akşam televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak. ‘İncir Reçeli’ ve ‘Cennet’ gibi aşk filmleriyle tanıdığımız yönetmen bu kez kamerasını askeriyeye çevirdi. Güzel oyuncu Alina Boz da Bölük filmi için viyolonsel çaldı. Dram türünde çekilen filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Öte yandan film hakkında araştırmalar yapan sinemaseverler filmin gerçek hikayesini merak etmeye başladı. İşte Bölük Filmi hakkında tüm detaylar haberimizde...

BÖLÜK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bölük filmi askerliğini yapmak için askeriyede bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşanan olayları ve onların hayallerini anlatıyor. Erdal, sevgilisini üzdükten sonra geri kazanmak için harekete geçer. Cenk ise şehir hayatından sonra kışla hayatına adapte olmaya çalışır. Şehmuz, çavuş olmak için uğraşır. Mahmut ise ilginç bir şekilde askerliğini uzatmaya çalışır. Son olarak komando Murat'ın mektubu sayesinde birçok hayatı değiştirebileceğini kanıtlar.

OYUNCULAR KİMLERDİR?

Filmin oyuncu kadrosu

Kaan Yıldırım

Hakan Kurtaş

Alina Boz

Aykut Akdere

Selim Akgül

M. Uğur Civaner

Salih Usta

Olgu Baran Kubilay

Süleyman Kabaali

Avni Yalçın

BÖLÜK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirildi.

BÖLÜK FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ

Bölük ilminin yönetmeni Aytaç Ağırlar, kendi askerlik anılarından yola çıkarak senaryosunu yazdığı filmi yine kendi askerlik görevini yaptığı Çanakkale'de çekti.

1996-1997 döneminde askerlik yapan Ağırlar, “Bunu bilerek yapmadık, film çekimlerinden önce pekçok yer gezdik ve tesadüfen tüm şartlara uygun olan tek yer burasıydı. Kışlaya adımımı atar atmaz tüm askerlik anılarım tekrar gözümün önüne geldi. Filmi 81 vilayet içinden Çanakkale’de çekmiş olmamız gerçekten çok ilginç. Bu tesadüfün filme de yansıyacağına inanıyorum” dedi.