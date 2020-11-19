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Boluspor 1-0 Ankaraspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 10. haftasında, ligin alt sıralarında bulunan Beypiliç Boluspor ile Ankaraspor karşılaştı.

Boluspor 1-0 Ankaraspor | MAÇ SONUCU

Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 yendi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 90+6'da Muhammet Arslantaş kaydetti.

Boluspor böylece 9 hafta aradan sonra galibiyet elde etti. Bir maçı eksik olan Ankaraspor ise 6. mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi takım puanını 7'ye çıkardı. Konuk ekip 5 puanda kaldı.

Beypiliç Boluspor: 2 - Ankaraspor: 0
 
Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Kapluhan

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Tugay Kacar, Poepon (Dk. 71 Muhammet Arslantaş), Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Muhammet Yöndem), Marlinho, Mihajlovic (Dk. 80 Muhammed Gümüşkaya), Alican Özfesli, Ali Keten, Aykut Demir

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Engin Bekdemir (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), Stanojevic (Dk. 77 Halil İbrahim Esen), Doğukan Efe (Dk. 69 Emre Can Atila), Barış Zeren, Basıt Abdulrahman Umar, Beykan Şimşek

Goller: Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 90 Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Poepon, Dk. 53 Marlinho (Beypiliç Boluspor), Dk. 72 Mahmut Akan (Ankaraspor)

Onur Çelik
Spor Editörü


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