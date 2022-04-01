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Boluspor 1- 2 Manisa FK | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Manisa FK, Erhan Çelenk ve Gakpa'nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Boluspor 1- 2 Manisa FK | Maç sonucu

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Rybka, Fethi Özer, Eray Ataseven, Kemal Rüzgar (Dk. 63 Balaj), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Novak), Mehmet Zahit Çınar (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Kasongo, Emin Bayram (Dk. 78 Arda Şengül), Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Gakpa, Kouter, Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 63 Ouambe), Muhammet Taha Şahin, Ozegovic (Dk. 63 Okan Eken), Yasin Pehlivan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 85 Anıl Koç), Erhan Çelenk (Dk. 90 Selim Ilgaz), Çağrı Giritlioğlu

Goller: Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 49 Gakpa (Manisa FK), Dk. 77 Balaj (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mehmet Zahit Çınar, Dk. 80 Abdurrahman Canlı (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Ouambe, Dk. 90+1 Kouter (Manisa FK)

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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