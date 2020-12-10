Boluspor Başkanı Abdullah Abat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Boluspor'da uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Abdullah Abat, bu yıl ikinci kez başkanlık görevine seçilmişti. Hayat hikayesini anlatırken aslında mimar ya da mühendis olmak istediğini belirten Abat, 2012 yılından bu yana Boluspor'un başkanlığını yürütüyor. Peki, Abdullah Abat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ABDULLAH ABAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

20 Ağustos 1976 yılında Emine ve Mustafa Abat çiftinin çocukları olarak Bolu’da Dünyaya gelen Abdullah Abat, ilk, orta ve liseyi Bolu’da okuduktan sonra İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Sonra Bolu’ya dönen Abat, o zamanki adıyla SSK Bolu Hastanesi’nde eczacı olarak çalışmaya başladı. Birçok sivil toplum kuruluşu üyeliğinin yanında halen MÜSİAD (Müstakil Sanayici İşadamları Derneği) Başkanlığını yürütmektedir.

Abdullah Abat (Eczacı - EGE Medikal Ortopedi Ticaret Şirketinde İşveren - Ege Eczanesi’nde işveren - Abat14 Yapı İnşaat Şirketi Sahibi - Bolu Takip Gazetesi Ortaklarından)

Doğum: 20.08.1976 Bolu / Alpagut Köyü

Okul: Alpagut Köyü İlkokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Bolu Atatürk Lisesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Meslek: Eczacı

Bulunduğu görevler: MÜSİAD Başkanlığı , Sağlık-Der Bolu Şube Başkanlığı (2004’de başladı devam ediyor), Kızılay Üyeliği, Türk Eczacıları Birliği Üyeliği, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği, Boluspor Kulüp Başkanlığı (2012-2013), Boluspor Üyeliği, AK Parti Üyeliği

Kaynak: boludabolu.com