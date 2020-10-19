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Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in görevine son verdi.

Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Yönetim kurulu, Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.

Ahmet Taşyürek'in Teknik Direktörlük profili:

  • Anavatandaki isim: Ahmet Taşyürek
  • Doğum tarihi: 6 Tem 1972
  • Doğduğu il: Hatay  Türkiye
  • Yaş: 48
  • Uyruğu: Türkiye  Türkiye
  • Antrenör olarak ø görev süresi: 1.02 Yıl
  • Antrenör lisansı: UEFA-Pro lisans
  • Tercih edilen diziliş: 4-2-3-1 

Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında başlayan Taşyürek, birçok alt lig takımını çalıştırdı. Deneyimli hoca, Kırıkhanspor, Antakyaspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve Boluspor takımlarını çalıştırdı.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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