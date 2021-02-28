Bomba iddia: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa ediyor, yerine o isim geliyor...

Koronavirüs salgını sürecinde adını en çok duyduğumuz isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bir süredir Türkiye'nin neredeyse tamamı tarafından yakından takip edilen Koca'nın istifa ettiği iddia edildi. Affının ise kısa süre içerisinde duyurulacağı konuşulanlar arasında.

Ancak iddialar hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan Koca'nın yerine de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği de iddialar arasında yer aldı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Trabzon Sürmene'de doğumlu olan Erdöl hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl kimdir?