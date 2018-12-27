Bombalı saldırı da 15 askeri şehit düşüren firari sanık yakalandı!

17 Aralık'ta düzenlenen ve 15 askerin şehit düşmesine neden olan saldırı da firari, olarak aranan sanık Sait K. sığınma talebi bulunmak için gittiği Almanya’da yakalandı.

NELER OLMUŞTU?

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı. Davanın 2017 Ekim ayında görülen ilk celsesinde 10 tutuklu sanık tahliye olmuştu.

DURUŞMAYA GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI DA KATILDI

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O. duruşma salonunda jandarma eşliğinde, başka suçtan hükümlü sanık Abdullah A. ise Silivri Kapalı Cezaevi’ndeki SEGBİS ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklardan bedensel engelli Ümit K. duruşmaya gelirken, müşteki olarak Kayseri Barosu’ndan bir kısım avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ile birlikte yaklaşık 50 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Saldırının iki numaralı ismi olan tutuklu sanık Kenan Ç., Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmak istemediğini belirten dilekçe yazdığı öğrenilirken, sanık duruşmaya katılmadı.

FİRARİ SANIK ALMANYA'DA YAKALANDI

Davada İshak Ö, Ferhat T. ve Sait K. isimli sanıklar firari durumdaydı. Firari sanıklardan Sait K.’nın sığınma talebi bulunmak için gittiği Almanya’da yakalandığı öğrenildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanık Kenan Ç.’nin oy birliği ile tutuksuz sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O.’nun oy çokluğu ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 21 Mart 2018’e erteledi.

ALMANYA'DAN İADESİ İSTENECEK

Mahkeme heyeti ayrıca Almanya’da yakalanan firari sanık Sait K.’nın Almanya’dan iadesi için gerekli işlemlerin ve yazışmaların yapılmasına, yakalaması olan firari sanıklar İshak Ö. ve Ferhat T.’nin yakalama emirlerinin devamına karar verdi.