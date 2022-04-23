Bombe ne demek, TDK'ya göre Bombe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bombe ne demek? Bombe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bombe kelimesi. Peki bombe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bombe nedir, bombe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOMBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bombe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bombe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bombe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şişkinlik, kabarıklık



BOMBE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bombe bezi

