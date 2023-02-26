Bongani Mpandle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongani Mpandle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongani Mpandle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongani Mpandle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongani Mpandle 12 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongani Mpandle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bongani Mpandle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bongani Mpandle'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bongani Mpandle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongani Mpandle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bongani Mpandle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongani Mpandle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında United FC

2 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

12 Temmuz 2016 yılında Maritzburg Utd.

6 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

Bongani Mpandle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongani Mpandle şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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