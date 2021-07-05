Bony ve Sporar Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Fenerbahçe iç karmaşıklıkları çözdükten sonra rotayı oyuncu transferine çevirdi. İlk olarak bir golcü isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira ile başkan Ali Koç arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Forvet listesinde ise iki oyuncu bulunuyor.

İLK HEDEF SPORAR

Sarı lacivertli ekibin önceliği Sporting Lisbon forması giyen Andraz Sporar'dan yana. 27 yaşındaki golcü için maliyet araştırması yapacak olan Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planına yönelecek.

Sporar ile anlaşılamaması durumunda hedef Al İttihad'da görev alan Wilfried Bony olacak. Fildişi sahilli oyuncu daha önce Manchester City'de de oynamıştı. Wilfried Bony'nin Avrup'ya dönmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde bulunması transferinin daha kolay olacağını gösteriyor.