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Bony ve Sporar Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Uzun süren teknik direktör arayışının ardından Vitor Pereira ile anlaşan Fenarbahçe transfere hız kazandırmak istiyor. Transfer listesinde bulunan Wilfried Bony ve Andraz Sporar ikilisi için harekete geçen yönetim en az birini bitirmek istiyor.

Bony ve Sporar Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Fenerbahçe iç karmaşıklıkları çözdükten sonra rotayı oyuncu transferine çevirdi. İlk olarak bir golcü isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira ile başkan Ali Koç arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Forvet listesinde ise iki oyuncu bulunuyor.

İLK HEDEF SPORAR

Sarı lacivertli ekibin önceliği Sporting Lisbon forması giyen Andraz Sporar'dan yana. 27 yaşındaki golcü için maliyet araştırması yapacak olan Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planına yönelecek.

Bony ve Sporar Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Sporar ile anlaşılamaması durumunda hedef Al İttihad'da görev alan Wilfried Bony olacak. Fildişi sahilli oyuncu daha önce Manchester City'de de oynamıştı. Wilfried Bony'nin Avrup'ya dönmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde bulunması transferinin daha kolay olacağını gösteriyor.

Bony ve Sporar Fenerbahçe'nin radarına girdi!

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