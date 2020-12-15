Bora Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Son olarak televizyon ekranlarında 'Ramo' dizisiyle boş gösteren Bora Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Peki Bora Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Bora Cengiz sevgilisi kim?

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz, 9 Aralık 1990, İstanbul doğumlu.

Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Oyunculuk ve müzisyenliği bir arada götüren Bora Cengiz bir dönem radyoculuk yapmıştır.

Birçok film ve dizide rol alan Bora Cengiz, son olarak televizyon ekranlarında 'Ramo' dizisinde 'Taner' karakteri ile büyük ilgi görmüştü.

Dizi Oyunculuğu

Peri Masalı - Tolga (2008)

Maskeli Balo (2010)

Kavak Yelleri - Cihan (2010)

Türkan - Tuğrul Saylan (2010-2011)

Bizim Okul - Kağan (2013)

Sana Bir Sır Vereceğim - Levent (2013-2014)

Yedi Güzel Adam- Cevat (2014)

Çilek Kokusu (dizi) - Gani (2015)

Bodrum Masalı - Cenk (2016)

Yüzyıllık Mühür - Kemal (2016)

Servet (dizi) - Başar Fettah (2018)

Tutunamayanlar (dizi) - Tunç (2020)

Çıplak - Yiğit (2020)

Ramo - Taner İplikçi (2020)

Sunuculuk

En Güzel Rotalar - NTV (2015)

Film oyunculuğu

Kıskanmak - Nüzhet (2009)

Sadece Tek Bir Gün - Can (2013)

Uzun Yol - Murat (2014)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - Anıl (2017)

Yönetmen

Sükut (2007)

Eller (2008)