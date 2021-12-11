Bora Gencer 13 yıllık eşi Hülya Gencer'den tel celsede boşandı

Davacı Bora Gencer ile davalı Hülya Gencer duruşması İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Bora Gencer, Hülya Gencer ile 2008 senesinde evlendiklerini ve çocuklarının velayetinin annede kalabileceğini söyledi.

Mahkemenin verdiği karara göre, davacı ve davalının ortak çocuklarının velayeti annede kalacak. Çocuğun okul giderleri baba tarafından karşılanacak. Bunların yanı sıra Bora Gencer çocuğu için üç bin TL iştirak nafakası ödeyecek.

KREDİ BORÇLARI BORA GENCER'E

Mahkeme, Sarıyer Çayırbaşı’ndaki çatı nitelikli piyesli mesken için davacı Hülya Gencer adına 400 bin bedelli bankadan konut kredisinin borçlarının davacı Bora Gencer tarafından ödenmesine hükmetti. Bahsi geçen taşınmazda davalı Hülya Gencer'in çocuğuyla beraber oturmaya devam edeceği mahkeme tarafından belirtildi.

EŞİNİN SOY ADINI KULLANMAYI SÜRDÜRECEK

Bora Gencer mahkeme kararı açıklanması esnasında “bittim ben artık bundan sonra” diye gülerek kararı dinlemeyi sürdürdü. Davalı Hülya Gencer boşanma sonrasında eşinin soyadını kullanmaya devam etmek istedi. Bora Gencer'in de rızası olması ve herhangi bir maddi manevi tazminatın söz konusu olmamasıyla beraber, tarafların tek celsede boşanması gerçekleşti.