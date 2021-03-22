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Bora isminin anlamı nedir, Bora ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bora isminin anlamı; cesur, yürekli, örnek insan demektir. Bu içeriğimizde Bora isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bora isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bora isminin anlamı nedir, Bora ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bora isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bora ismi ne demek, Bora ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bora isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bora İsminin anlamı nedir? TDK Bora anlamı:

Bora isminin TDK'da genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr anlamında kullanılmaktadır.

Bora İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bora ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Bora isminin kökeni:

Bora ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Bora isminde 15584 kişi vardır.

Bora isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bora isminin rengi:

Kuşkonmaz

Bora ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Bora isminin Harf Analizi Nedir ?

Bora ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Bora isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bora ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

O : 18

R : 21

A : 1

= 42 Bora İsminin Numeroloji Toplamı 42’dir.

Bora ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bora isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Bora isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

B: 2   O: 6   R: 9   A: 1 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Bora isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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