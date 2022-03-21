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Borak ne demek, TDK'ya göre Borak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Borak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Borak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Borak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Borak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Borak ne demek, TDK'ya göre Borak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Borak ne demek? Borak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi borak kelimesi. Peki borak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre borak nedir, borak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BORAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Borak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre borak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bor (I)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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