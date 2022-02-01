Borazan ne demek, TDK'ya göre Borazan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Borazan ne demek? Borazan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi borazan kelimesi. Peki borazan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre borazan nedir, borazan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BORAZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Borazan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Borazan kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre borazan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru

- Bu boruyu çalan kimse



BORAZAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Borazanları alayın önünde topluyorlar.



BORAZAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- borazan kuşu

